Нужно интегрировать Merchant в WP-ECommerce (WordPress). Готовый модуль есть, но он создан под устаревшую версию E-Commerce (http://getshopped.org).

Всё дело в нескольких "выкинутых" функциях, как я вижу.

Нужно сделать, чтобы всё заработало.

Sandbox (песочница), всё есть.