Выкачать данные

Доброе утро, или уже у кого то день, уважаемые фриласнеры!

На данный момент стоит задача, доработать скрипт, который должен собирать инфу с другого сайта, и сохранять его в отдельный файл.

Что забирать:

http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/interface-drivers-receivers-transceivers/2556324?k=max232&lang=en

Категории.

http://www.digikey.com/product-search/en

Из того, что по ссылке(1), должно забираться следующее:

Manufacturer Part Number, Manufacturer, Quantity Available

то есть, выглядеть будет список в файле следующим образом:

MAX232DR; Texas Instruments; 10,000

MAX232DR; Texas Instruments; 12,544

и так далее.

Скрипт рабочий, и уже собирал данные нам в марте месяце, сейчас базу нужно обновить.

Следовательно, нужно запустить у себя скрипт и собрать данные, у себя это сделать не могу, так как постоянно рвет связь.

Скидываю в архиве скрипт.Знающие люди все поймут.

По срокам примерно выкачка будет 5-7 дней.

Бюджет 1000р.