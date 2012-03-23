Выкачать данные

проект, который нравиться infostart точка ru есть еще много других... разных но нужен именно такой по функционалу сейчас задача на сайте http://test.stalintex.ru/1c/ добавить возможность пользователям добавлять в каталог(магазин) статьи или обработки (файлы) и потом перенести этот функционал на рабочий две цифры от вас 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе утро, или уже у кого то день, уважаемые фриласнеры!
На данный момент стоит задача, доработать скрипт, который должен собирать инфу с другого сайта, и сохранять его в отдельный файл.
Что забирать:
http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/interface-drivers-receivers-transceivers/2556324?k=max232&lang=en
Категории.
http://www.digikey.com/product-search/en
Из того, что по ссылке(1), должно забираться следующее:
Manufacturer Part Number, Manufacturer, Quantity Available
то есть, выглядеть будет список в файле следующим образом:
MAX232DR; Texas Instruments; 10,000
MAX232DR; Texas Instruments; 12,544
и так далее.
Скрипт рабочий, и уже собирал данные нам в марте месяце, сейчас базу нужно обновить.
Следовательно, нужно запустить у себя скрипт и собрать данные, у себя это сделать не могу, так как постоянно рвет связь.
Скидываю в архиве скрипт.Знающие люди все поймут.
По срокам примерно выкачка будет 5-7 дней.
Бюджет 1000р.
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