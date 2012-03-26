Импорт из xml в mysql на php

Веб-программированиеЗавершен4 заявки111 просмотров
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Необходимо из 2х xml файлов сделать выгрузку данных в mysql средствами php.

Необходимы поля: id, Группа товаров, Название, Описание, Остаток, Цена.

Все вопросы, предложения (цена, срок) только в проект.

PHPMySQL
12 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Олег, спасибо! Решил поставленную задачу очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик
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