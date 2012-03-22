Необходимо перенести и доработать сайт

Имеющийся сайт питомника британских кошек, сделанный на CMS Amiro необходимо доработать либо на этой CMS, либо предложить другую CMS и после одобрения перенести сайт на нее. Основные критерии доработки - более удачный дизайн и юзабельность, валидный код, быстродействие, все SEO-инструменты (хотя бы как на Amiro). Панель управления сайтом и структура страниц должны быть сделаны для максимально простого и удобного размещения материалов владельцем сайта (девушка - начинающий пользователь): фотографий кошек (фотогалерея с автоматическим масштабированием размера фотографий), а также информационных блоков (новости, статьи и т.п.) в фиксированных блоках на соответствующих страницах сайтах (по аналогии с Joomla). Сайт должен содержать дополнительно функциональную систему часто задаваемых вопросов (FAQ).Это если коротко.

Более подробно с выбранным претендентом, исполнитель-девушка с любовью к животным была бы предпочтительна :) Сообщайте пожалуйста предварительно цены.