Создание сайта на основе шаблона

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Необходимо разработать сайт на основе данного шаблона http://www.2u.ru/templates/24176.html

Интересует стоимость и сроки.

Спасибо.

12 лет назад
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Дмитрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад