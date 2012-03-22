Доработка сайта на liferay

1. Проверить и настроить накопительную скидку (код оплаты и скидки уже написан) + скидку по бонусам 2. Позакрывать дырки на сайте 3. Поставить api яндекса на автоматическую оплату, соответственно она должна работать со скидками, базой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на liferay, на котором требуется доработка функционала.
Работы много самой разной степени сложности (и простое, и не очень).
Оставляйте предложения, если вы знакомы с этой cms и готовы взяться за работу (долгосрочное сотрудничество).
Скоуп основных технологий используемых в проекте : EJB3, Hibernate3, Liferay, Tomcat 6, Jsf 1.2, Struts, IceFaces, JSP и др. Сборка проекта при помощи Ant. База postgreesql. Это основное что задействовано.
Очень жду предложений!
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