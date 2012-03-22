Доработка сайта на liferay

Есть сайт на liferay, на котором требуется доработка функционала.

Работы много самой разной степени сложности (и простое, и не очень).

Оставляйте предложения, если вы знакомы с этой cms и готовы взяться за работу (долгосрочное сотрудничество).

Скоуп основных технологий используемых в проекте : EJB3, Hibernate3, Liferay, Tomcat 6, Jsf 1.2, Struts, IceFaces, JSP и др. Сборка проекта при помощи Ant. База postgreesql. Это основное что задействовано.

Очень жду предложений!