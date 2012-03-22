Задача Php и MySQL разработчкам

1. Проверить и настроить накопительную скидку (код оплаты и скидки уже написан) + скидку по бонусам 2. Позакрывать дырки на сайте 3. Поставить api яндекса на автоматическую оплату, соответственно она должна работать со скидками, базой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Один пункт по тз нужно сделать, а то программист не успевает.
Есть инет магазин и в каталоге товары сгруппированы по моделям (в бд таблица модельс), а надо разгруппировать (таблица айтемс). Майэскьюэль там достаточно серьезный.
Плачу 3-5 килорублей, срок - пара дней.
Пожалуйста, не обращайтесь, если не уверены в своих силах: времени на эксперименты нету.
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