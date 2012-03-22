Задача Php и MySQL разработчкам

Здравствуйте.

Один пункт по тз нужно сделать, а то программист не успевает.

Есть инет магазин и в каталоге товары сгруппированы по моделям (в бд таблица модельс), а надо разгруппировать (таблица айтемс). Майэскьюэль там достаточно серьезный.

Плачу 3-5 килорублей, срок - пара дней.

Пожалуйста, не обращайтесь, если не уверены в своих силах: времени на эксперименты нету.