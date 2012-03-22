Скрипт для проведения конкурсов/викторин

конкурс может быть по фото/видео/тексту

участник должен иметь возможность загрузить материал (фото/видео/текст)

зрители могут его оценить по шкале (от и до задает админ) или выбрать понравившуюся работу (одну из всех работ всех участников)

зритель может голосовать только 1 раз с 1 IP в течении X суток (X - задает админ)

есть вопросы - стучите в личку