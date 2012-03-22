Добавить яндекс карту на сайт

Интересуют исключительно разработка на Shop-script. Опыт написания модулей обязателен.
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Есть каталог недвижимости (joomla) нужно чтобы в подробном описании каждого объекта: orion31.ru/component/option,com_estateagent/Itemid,22/act,object/task, showEO/id,133/ была яндекс карта (схема/спутник/народная) с отметкой местоположения объекта. Метка для каждого объекта должна ставиться вручную из админки.
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