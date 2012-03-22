Модуль на Simpla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Всем привет!

Нужен программист для починки модуля в интернет магазине на Симпле.

Задача следующая:

Дано:

Модуль, который считает доставку по API гарантпоста: http://www.emspost.ru/ru/corp_clients/dogovor_docements/api/

В API что-то поменяли и считалка благополучно накрылась.

Нужно:

Привести модуль в рабочее состояние, в соответствии с обновленным API на двух сайтах.

12 лет назад
quimby
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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