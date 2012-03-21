Нужно внести ряд дополнений на сайт на modx, просьба писать строго программистам! нужно именно программирование. Оплата по договоренности.
Поиск/фильтр MYSQL таблиц и программирование PHP
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Здравствуйте,
Вкратце нужно: перенести базу и скрипты на новый хостинг, прикрутить базу к сайту, сделать вёрстку работающим сайтом.
Требования к кандидату:
• Опыт в разработке сложных проектов;
• Ответственность, внимательность и пунктуальность;
• Перспектива продолжительного сотрудничества;
• Отличное знание php + mysql
• Умение разбираться в чужом коде
• Умение настраивать хостинг под нужды проекта
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