Разобрать базу MICROCAT

Нужно сделать на флеш МММ-2011 калькулятор Как все считается - есть виртуальная валюта МАВРО с определенным курсом Курсы должны быть скорее всего в базе данных. Они меняются 2 раза в неделю по вторникам и четвергам вот таблица курсов ...
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нужно разобрать формат базы данных в электронных каталогах автозапчастей MICROCAT FORD и конвертировать данные в SQL, сохранить все возможности электронной версии (поиск по вин, по номере детали, по каталогу, по части номера, таблица связей каталожных номеров).
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