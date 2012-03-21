Правка отображения тегов

Добрый день. Есть задача сделать отображения тегов в новых родительских категориях.

Изначально есть работающая схема категорий , вверху которых теги, при клике на тег - отображаются посты этой категории с выбранным тегом.

Дело в том, что после того как все работало - были добавлены две родительские категории для уже существующих категорий. И на новой родительской категории- теги вверху не отображаются.

Задача в том, что бы на новых родительских категориях отображались и работали теги. (Естественно, что бы при этом ничего не сломалось).

вид категории с тегами http://clip2net.com/s/1IGG2

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