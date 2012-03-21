URG: допилить JS скрипт; JSON; DOM; mozilla addons

Нужно допилить скриптец, как я понимаю кода будет строк 10.

Я в общем не пишу на этом языке поэтому столкнулся с трудностями.

Суть в том что нужно прочитать из файла значения width и height (если это необходимо то они находятся на 4 и 5 строке)

И собственно после чтения нужно эти значения заменить в таком объекте как размеры окна браузера. Я никак не могу найти информации о том как это делается.

Есть сайтик whoer.net/extended там если вы прокрутите вниз то увидите есть раздел Screen! так вот там есть такой параметр как Window Size в котором написано например window size 1903x929 (1920x1080) вот нужно как бы читать из ини файла ! эти значения и по аналогии тоже подменять в браузере.

В готовом скрипте у меня реализована подмена массива plugins, сначала идет парсинг, а потом вставка в браузер вот так:

Object.defineProperty(win.navigator,"plugins",{get:function(){return JSON.parse(plugArr[1]);},configurable:true});

полный код в личке