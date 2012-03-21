Адрес сайта: www.aservs.ru Используемое ПО: - 1С:Битрикс ред. «Для малого бизнеса» - Управление торговлей 8.2 10.3 Условия оплаты: без предоплаты, оплата только после сдачи-приемки работ. В обязательно порядке указывайте стоимость ваших услуг по представленному ТЗ и сроков выполнения. Перечень задач: 1. Добавить ...
URG: допилить JS скрипт; JSON; DOM; mozilla addons
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно допилить скриптец, как я понимаю кода будет строк 10.
Я в общем не пишу на этом языке поэтому столкнулся с трудностями.
Суть в том что нужно прочитать из файла значения width и height (если это необходимо то они находятся на 4 и 5 строке)
И собственно после чтения нужно эти значения заменить в таком объекте как размеры окна браузера. Я никак не могу найти информации о том как это делается.
Есть сайтик whoer.net/extended там если вы прокрутите вниз то увидите есть раздел Screen! так вот там есть такой параметр как Window Size в котором написано например window size 1903x929 (1920x1080) вот нужно как бы читать из ини файла ! эти значения и по аналогии тоже подменять в браузере.
В готовом скрипте у меня реализована подмена массива plugins, сначала идет парсинг, а потом вставка в браузер вот так:
Object.defineProperty(win.navigator,"plugins",{get:function(){return JSON.parse(plugArr[1]);},configurable:true});
полный код в личке
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо использовать Selenium для анализа кода сайта после некоторых действий на сайте для партии сайтов. Дается список сайтов и действия на сайте (движение мышкой, клик по ссылке, прокрутка страницы вниз и др) необходимо получить html после ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Ресурс www.flat.net.ua Движок самодельный. HTML+PHP+MySql+JavaScript, Ajax, jQuery Базы данных — MySql. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! В вложении перечень всех требуемых доработок (модулей)Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сконвертить коллекцию mp3 в формате приемлемом для Ютуба. Файлы большого размера, поэтому существующие в сети сервисы не подходят. В параметрах скрипта хочу указывать папку содержащую файлы и путь к изображению заставке. Платформа Windows XP ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать модуль системы пополнения личного счета пользователя на сайте, для сайта на php (сайт в разработке). Предложить механизм оплаты выставленных счетов исходя из личного счета. Способы пополнения счета: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть компонент Интернет-Магазина, необходимо внедрить его в верстку. Верстка готовая в html. Нужен грамотный специалист modx revolution со знаниями javascript. Отписываетесь и я покажу, расскажу все, что нужно делать.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт - www.shortwork.com.ua. Хостинг - www.ukraine.com.ua Движок - Joomla 1.5 Необходимо немного отредактировать сайт: 1) Нужно вставить фильтры по странам, городам, видам работы и зар.плате, 2) Как-то разделить соискателей и работодателей и что-бы они могли оставлять вакансии и резюме, возможно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно разобраться с кодировкой отображения в одноклассниках.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Был сайт на ModX, но повредилась БД. Теперь он не открывается. Если вы разбираетесь в этом движке, помогите починить пожалуйста. Жду предложений. Спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Пример комикса в аттаче. Реализовация на FLASH (as3). Нужны следующие возможности: 1. рабочая область графического редактора (возможность менять размер тасканием мышки за правый нижний угол, максимальный и минимальный размер будут известны). При высоте, превышающей определенное число ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад