Доработка сайта (php+MySql)

$500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ресурс www.flat.net.ua

Движок самодельный. HTML+PHP+MySql+JavaScript, Ajax, jQuery

Базы данных — MySql.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

В вложении перечень всех требуемых доработок (модулей)

PHPMySQL
12 лет назад
OnClick
Игорь 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sheva107
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$500
20 дней
После недельного ознакомления с требуемыми задачами. Взял самоотвод.
Ресурсоемкий и запущенный проект, не по вине работодателя, конечно :) От себя хочеться пожелать скорейшего выздоровления сайта, а также смелых и ответственных исполнителей! Держись, дружище, все наладиться...
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт интернет-магазина

    $300

    Список доработок: 1. настроить cron. в данный момент заказы меняют свой статус и должны отправляться на почтовый адрес., но они не приходят на почту. 2.дробление ответов при автоматической или ручной подгрузке. в данный момент у поставщика AFC ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно добавить функционал на сайт

    Сайт - www.shortwork.com.ua. Хостинг - www.ukraine.com.ua Движок - Joomla 1.5 Необходимо немного отредактировать сайт: 1) Нужно вставить фильтры по странам, городам, видам работы и зар.плате, 2) Как-то разделить соискателей и работодателей и что-бы они могли оставлять вакансии и резюме, возможно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поднять сайт на ModX

    Здравствуйте. Был сайт на ModX, но повредилась БД. Теперь он не открывается. Если вы разбираетесь в этом движке, помогите починить пожалуйста. Жду предложений. Спасибо.

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Онлайн генератор rage комиксов

    Пример комикса в аттаче. Реализовация на FLASH (as3). Нужны следующие возможности: 1. рабочая область графического редактора (возможность менять размер тасканием мышки за правый нижний угол, максимальный и минимальный размер будут известны). При высоте, превышающей определенное число ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка и настройка модуля Друпал

    $50

    необходимо на базе готового сайта на друпал 6 подключить каталог компаний. Функционал простой до нельзя: 1. связка категория-компании (2 уровня) 2. внутри категорий рубрикатор по алфавиту(например в категории 100 компаний, нужно вывести "А:" и перечисление компаний(выводим только ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка мобильной версии веб-сайта

    $1000

    Требуется разработать мобильную версию (под webkit броузеры) новостного портала. Основной функционал сводится к выборке новостей из mysql базы по различным параметрам (категории, дата и тп) и отображение на сайте. Серверная часть должна быть выполнена на PHP, в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад