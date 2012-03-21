Разобраться с кодировкой на 1С Битрикс

Список доработок: 1. настроить cron. в данный момент заказы меняют свой статус и должны отправляться на почтовый адрес., но они не приходят на почту. 2.дробление ответов при автоматической или ручной подгрузке. в данный момент у поставщика AFC ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разобраться с кодировкой отображения в одноклассниках.
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