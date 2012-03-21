Необходимо сделать компонент экзамен с админкой для Joomla 1.0 с использованием модных Java или jQuery
Многофункциональный портал на Ruby On Rails/Django
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу профи - человека или команду, которые работают на ROR или Django, нужно написать портал с нуля.
Функционал не сложный просто его много разного.
ТЗ готово
Работы не меньше чем на 3 мес.
После выполнения ТЗ, быстрее всего будет готово дополнительное ТЗ (доп.функционал) на 1-2 мес. работы.
От вас требуется - доказать свой профессионализм и ответственный подход к делу.
Оплата возможна на Приват24, Webmoney или денежным переводом.
Бюджет зависит как от ТЗ так и от вашего профессионализма.
ТЗ высылаю по запросу.
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