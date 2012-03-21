Многофункциональный портал на Ruby On Rails/Django

Ищу профи - человека или команду, которые работают на ROR или Django, нужно написать портал с нуля.

Функционал не сложный просто его много разного.

ТЗ готово

Работы не меньше чем на 3 мес.

После выполнения ТЗ, быстрее всего будет готово дополнительное ТЗ (доп.функционал) на 1-2 мес. работы.

От вас требуется - доказать свой профессионализм и ответственный подход к делу.

Оплата возможна на Приват24, Webmoney или денежным переводом.

Бюджет зависит как от ТЗ так и от вашего профессионализма.

ТЗ высылаю по запросу.