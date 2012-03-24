Перевод базы с1251 в utf8. парсер. занесение инф.

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
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Подготовка БД.

перевод базы из Вин1251 в Ютф-8

Написать парсер для сайта ***.biz

Забрать информацию по 100 000 субдоменам (в каждом 3 странички).

Сделать правки (расширить) ячеек данных в существующей базе сайта ***.com

Увеличить рубрикатор на сайте ***. com на основе файла XML

Свести полученный (распарсенный) материал с текущим рубрикатором.

текущее состояние на сайте ***.com - 5 000 карточек , и 100 рубрик.

Ожидаем получить 100 000 карточек и 1000 рубрик.

срок выполнения 5 дней.

12 лет назад
koks-nfs
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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