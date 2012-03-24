Требуется от вас установка шаблона WordPress, купленного на сайте templatemonster. Полная распаковка на хостинге Majordoma до готового вида. Также нужно добавить возможность выбора языка (англ. русс) на все страницы сайта (в левый верхний угол, рисунок пришлю) ВНИМАНИЕ! Нужно ...
Перевод базы с1251 в utf8. парсер. занесение инф.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подготовка БД.
перевод базы из Вин1251 в Ютф-8
Написать парсер для сайта ***.biz
Забрать информацию по 100 000 субдоменам (в каждом 3 странички).
Сделать правки (расширить) ячеек данных в существующей базе сайта ***.com
Увеличить рубрикатор на сайте ***. com на основе файла XML
Свести полученный (распарсенный) материал с текущим рубрикатором.
текущее состояние на сайте ***.com - 5 000 карточек , и 100 рубрик.
Ожидаем получить 100 000 карточек и 1000 рубрик.
срок выполнения 5 дней.
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