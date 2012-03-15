Поддержка чата nodejs + xmpp

Сайт на joomla 2.5 http://strahovoiportal.ru/kasko?view=form Сейчас на сайте реализована форма, там есть селекты марка и модель, данные формируются из массива которые прописаны в BreezingForms. Но нужно чтобы данные брались из базы данных. В базе данных созданы 2-е таблицы ...