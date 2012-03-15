Работа для программиста PHP

Нужно подчистить код скрипта и базу данных SQL сайта ekonom-kupon.com.

Затем, отладить, и заставить работать в том виде что есть.

После запуска отдельно произвести усовершенствования: фильтр по городам, категории, всплывающее окно для регистрации, вход через социальные сети и другие. Полный список в прикрепленном файле.

Оплата поэтапно за результат.

Дополнительные данные в личку.