Работа для программиста PHP

Есть сайт autogid.kg Нужно подправить: - Сделать чтобы нормально работал поиск который на главной странице (не расширенный) и добавить туда несколько параметров: поиск за день, за неделю, за месяц. - Поставить счетчик просмотра объявлений - Подкорректировать страницу "автомагазины" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подчистить код скрипта и базу данных SQL сайта ekonom-kupon.com.
Затем, отладить, и заставить работать в том виде что есть.
После запуска отдельно произвести усовершенствования: фильтр по городам, категории, всплывающее окно для регистрации, вход через социальные сети и другие. Полный список в прикрепленном файле.
Оплата поэтапно за результат.
Дополнительные данные в личку.
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