Доделать 2 сайта на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Есть 2 сайта: http://ratris.brain.by и http://dh.brain.by

Их надо доделать в соответствии с дизайном (прилагается).

CMS - друпал.

Drupal
12 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад