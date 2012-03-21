Интегрировать php скрипт в компонент K2 Joomla 2.5

$15
Веб-программированиеЗавершен2 заявки153 просмотра
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Есть плагин для WordPress, который отвечает за правильное написание слова "комментарии", в зависимости от их количества (1 комментарий, 2 комментария, 5 комментариев и т.д.), написанный на php, там 15 строчек кода. Нужно его интегрировать в компонент джумлы К2 на моём сайте, чтобы там исправить сходную проблему. Плагин перешлю.

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PHPJoomla
12 лет назад
Ozymandius
Александр 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
iuranemo
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Сделал качественно и раньше срока. Остались только положительные впечатления о сотрудничестве, которое и планирую продолжить. Мои рекомендации.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.