Интегрировать php скрипт в компонент K2 Joomla 2.5

Есть плагин для WordPress, который отвечает за правильное написание слова "комментарии", в зависимости от их количества (1 комментарий, 2 комментария, 5 комментариев и т.д.), написанный на php, там 15 строчек кода. Нужно его интегрировать в компонент джумлы К2 на моём сайте, чтобы там исправить сходную проблему. Плагин перешлю.

Ваши предложения по цене.