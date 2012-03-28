Адаптация сайта на HTML под Joomla

$250
Веб-программированиеЗавершен6 заявок183 просмотра
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Есть дизайн сайта в HTML который надо перевести в Joomla

HTMLJoomla
12 лет назад
trofimovtv
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$150
4 дня
Отличная и быстрая работа. Поддержка и объяснения тоже на высоте. Сделано даже чуть больше чем ожидал. Благодарю за отличную работу!
Александр - отличный заказчик! Приятно иметь с ним дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую работать с Александром всем.
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