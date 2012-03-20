Mp3 плеер simpla cms (smarty)

Нужно в файл импорта добавить поля с атрибутами товаров, фото , дополнительные фото, и характеристики товаров Все это будет импортироваться из нового прайса, подробности при переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно сделать одну доработку на сайт, это мп3 плеер встроить, что бы в админке к товару можно было присоединить мп3 файлы, а на сайте если файл присоединён к товару то включался плеер вот этот http://jplayer.org/latest/demo-01/?theme=0 все исходники и инструкции там есть. Показывался плеер либо в кратком описании к товару, либо в расширенном.
Более детально:
1. В админке в товаре был выбор(radio value) где отображать данный плеер, в кратком описании или в расширенном. Выбирать где бы показывался плеер.
2. Нужно что бы в админке можно было загружать неограниченное кол-во этих mp3 файлов для товара за один выбор файлов (т.е. в списке выбора файлов для прослушки можно было выбрать сразу несколько мп3 файлов, например вот этим загрузчиком http://valums.com/ajax-upload/ ) и они загрузились каждая отдельно, т.к. некоторые товары будут содержать до 50 прослушек, что бы не пришлось выбирать каждый файлик в ручную.
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