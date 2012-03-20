Сайт Joomla - компонент/дизайн/joomfish/

1. Необходим модуль на сайте http://mothercity.ru/ для размещения флеш баннеров, а так же баннеров с системой AdRiver, а так же возможность просматривать и получать статистику по кликами и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт CMS Joomla
Cайт для агенства недвижимости:
1. дизайн есть, верстка есть (в аттаче картинки дизайна)!
2. Компонент этот http://extensions.joomla.org/extensions/vertical-markets/booking-a-reservations/booking/13477
(возможности компонента смотреть в демо)
3. настроить мультиязык (joomfish)
Сроки ограничены! Бюджет тоже!
Короткое описание главных функций:
0). Адаптировать дизайн - (хотя бы примерно)
1) Мультиязык (до 5 языков)
2) Добавлять/изменять объявления через фронтенд пользователями (компонент умеет)
3) Отправлять сообщения друг другу
4) Логин через facebook и vkontakte
5) Поиск по датам, месту и по параметрам(компонент умеет)
6) Календарь загрузки в профиле (компонент умеет)
7) Карты google (компонент наверное умеет))
ТРЕБОВАНИЯ:
— Опыт работы с php от 5-х лет
— Опыт работы с joomla от2-х лет
— Ответственность, добросовесность.
— Умение выполнять задачи в срок.
Оплата сдельная
Жду ваших предложений
Общатся предпочтительно в skype - (контакты в профиле) или/ и здесь!
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