Сайт Joomla - компонент/дизайн/joomfish/

$200
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Требуется создать сайт CMS Joomla

Cайт для агенства недвижимости:

1. дизайн есть, верстка есть (в аттаче картинки дизайна)!

2. Компонент этот http://extensions.joomla.org/extensions/vertical-markets/booking-a-reservations/booking/13477

(возможности компонента смотреть в демо)

3. настроить мультиязык (joomfish)

Сроки ограничены! Бюджет тоже!

Короткое описание главных функций:

0). Адаптировать дизайн - (хотя бы примерно)

1) Мультиязык (до 5 языков)

2) Добавлять/изменять объявления через фронтенд пользователями (компонент умеет)

3) Отправлять сообщения друг другу

4) Логин через facebook и vkontakte

5) Поиск по датам, месту и по параметрам(компонент умеет)

6) Календарь загрузки в профиле (компонент умеет)

7) Карты google (компонент наверное умеет))

ТРЕБОВАНИЯ:

— Опыт работы с php от 5-х лет

— Опыт работы с joomla от2-х лет

— Ответственность, добросовесность.

— Умение выполнять задачи в срок.

Оплата сдельная

Жду ваших предложений

Общатся предпочтительно в skype - (контакты в профиле) или/ и здесь!

Joomla
12 лет назад
mountin2
Сергей 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад