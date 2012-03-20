Консультация по OsCommerrce

Здравствуйте! Нужен программист php, имеющий практический опыт по работе с highload проектами – понимание, знание, реализация Apache Hadoop, hbase, casandra (будет плюсом практика с Neo4j) Оплата почасово. Стоимость обсуждаем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно немного проконсультировать в вопросе движка OsCommerrce 2.3.1
+ установить пару модулей
срочно...
только пользователи с репутацией и знающие этот движок и версию...
icq: 265 49 49
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