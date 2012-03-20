Скрипт копирования новостей для Joomla

Имеется сайт http://time-web.com.ua/, работает на движку http://ucms.com.ua/ Автор пропал, игнорирует, дорабатывать я так понял не хочет. Вот он сам - Фролов Андрей Юрьевич http://www.weblancer.net/users/frolov/ (Не советую данного исполнителя). Нужно доработать Галерею и вывести одну категорию, желающим прошу ...
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Нужно написать скрипт для Joomla, который будет копировать несколько топовых новостей за прошлый день. В скрипте нужно будет указать к-во новостей, минимальный интервал между новостями и время, в течении которого новости будут публиковаться.
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