PHP Exposer

В скрипт задается список урлов На многие из этих урлов стоит 301 редирект Скрипт должен выдать список урлов которые возвращаются по 301 редиректу.
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Нужен скрипт: Webинтерфейс состоит из одной страницы, которая динамически, в предопределённом режиме экспонирует блоки-фреймы (1-4), в каждом из которых скриншоты 200х150 с сылками на одноимённые файлы, расположенные в определённой конфигом директории. Под скриншотами текстовки-описания файлов (мелкая строчка-две, относящияся к данной картинке/файлу) из общего txt файла (если такова была введена, если же не введена то описание не выводится). Также нужна демо-версия данной страницы (страница располагаться может в другой директории или даже на другом сервере), отличие лишь в том что в ней вместо ссылок на файлы идёт обращение к заданному URL (один адрес для всех скриншотов).
Конфигурации:
1) К-во блоков-фреймов . На странице предусмотрено четыре компоновки: 1 /А/ - один блок, 2 /АВv/ - два блока, верхний и нижний, 3 /ABh/ - два блока горизонтально и 4/ABCD/блоков (фреймов) расположенных квадратно. У каждого блока регулируется свой режим вариаций (то что в дальнейших пунктак изложено).
2) Постоянное Текстовое заглавие каждого блока (выводится вверху блока)
3) Кол-во экспонируемых в каждом фрейме объектов единовременно (напр.12) и кол-во колонок (напр.4)
4) Pagination – при каком количестве экспонируемых единовременно объектов осуществлять разбивку на смену экспонируемых порций. Например если установлено что кол-во экспонируемых в данном блоке объектов 30, а pagination 10, то разбивка осуществляется на 3 порции, и требуется нажать расположенные внизу блока «1 2 3» для навигации всех объектов блока.
5) Sort – принцип по которому движок отбирает из общака и выстраивает экспонируемые файлы : Random (в произвольном порядке) Date Forward (последовательно по дате добавления файла вперёд) Date Back (последовательно по дате добавления объекта назад), Name Forward (последовательно по алфавиту по первой букве имён файлов Вперёд), Name Back (последовательно по алфавиту по первой букве имён файлов Назад).
6) Режим обновления экспонируемого контента в определённом фрейме: Раз в час, день,месяц, в обозначенные дни недели, в определённые месяцы. Например, если установлен режим «неделя» то посетителям в течение 7 дней экспонируется один и тот же набор объектов, затем происходит смена экспонатов согласно установленного режима сортировки. В случае если назначен режим три раза в неделю, допустим «1,3,5» то ресортинг экспонатов происходит по понедельникам, средам, пятницам.
Вёрстка – простейший дизайн: чёрный фон, шрифт типа Verdana, цвет Silver. Размер картинок 200x150
P.S. Рассчёт Приватбанком
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