Простой скрипт 301 редиректа

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки94 просмотра
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В скрипт задается список урлов

На многие из этих урлов стоит 301 редирект

Скрипт должен выдать список урлов которые возвращаются по 301 редиректу.

12 лет назад
nwaker
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tvolf
51 годМолдова
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
1 день
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