Краткое описание:

Есть от 2-10 PC с подключенными веб-камерами и микрофонами. Есть веб-сайт, на определенной странице которого нужно разместить трансляцию видео со звуком со всех веб камер. API/UI минимальный. Пример использования - удаленное обучение. Есть "ПК-учитель", есть "ПК-ученик" - принципиальной разницы между ними нет. Урок происходит по обычному режиму, только удаленно, с использованием онлайн веб сервисов (не десктопное приложение). Проект стартует через месяц-два. Технологии: .NET/MVC/C#. Если есть вопросы и/или комментарии, предложения, пишите на почту [email protected]