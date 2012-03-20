Доработка магазина

Russian(убрать)patches.com англоязычный, и расчитан англоязычную аудиторию. Сейчас там представлено около 500 нашивок. Есть админка, самодельная.

В административной части можно добавлять убирать описание нашивок, цену, изображение.

Регистрации покупателей нет, и пока не требуется.

Сейчас в админке нет опции чтобы указать количество нашивок в наличии. И поэтому, если приходит заказ (подтверждение оплаты от пейпел), то приходится открывать файл в котором написано сколько каких нашивок есть в наличии, и там писать сколько чего купили. Часто случается, что всего одна нашивка в наличии, а клиент платит например за две.

Требование - это оплата товаров через пейпел. Свою корзину не хотелось бы иметь на сайте. Кажется, что информацию по оплатам можно получать из api пейпаловской, корзину на сайте можно не держать. Нужно сделать убывание товара по факту подтверждения оплаты из пейпала. В админке нужно иметь возможность добавлять количество товаров, возможность прибавить-убавить вручную.