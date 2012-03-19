Модуль для DLE

Требуется написать модуль для ДЛЕ.

Автоматическая внутренняя перелинковка.

Суть в том есть какое-то слово к примеру : Путин

Я добавляю в модуле словоПутин и создается страница на которой я могу добавить информацию об этом слове с картинками и т.д.. (в общем как статическая страница).

К данному слову я добавляю вариации: Владимир Путин, Владимиру Путину, Путину, Путиным и т.д..

Суть в том что в новостях при нахождении одного из этих слов они заменяются на ссылку которая ведет на страницу "Путин".

После того как в новости находится слово Владимир Путин - оно заменяется на ссылку на страницу "Путин". А на странице "Путин" - появляется ссылка на статью типа "новости по теме"...

Пример работы модуля: http://extrafast.ru/1/37-minoborony/

Можно за основу будет взять его (т.е. данный модуль писался для меня и он сейчас стоит по ссылке выше). Просто с ним работать сложно и автоматом не линкуется ничего...

Мне нужно что бы можно было просто и удобно организовать автоматическую внутреннюю перелинковку как по ссылке выше!

Предлагаем сроки и цены!