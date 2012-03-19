Поправить увеличение фоток на сайте

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В эксплорере не правильно работает увеличилка фоток на дополнительных фотографиях товара. Нужно поправить. http://shop.garpun.kz/product/mundial-fibra/

12 лет назад
menstone
Михаил 
40 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
toshik_g
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Доработка существующего сайта

    Здравствуйте. Требуется доработка существующего сайта. ТЗ прикреплено. Интересует стоимость, сроки. Обращаю внимание: с ценами не загибать, планируется долгосрочное сотрудничество. Писать только в личку, так как большая разница во времени, не всегда смогу ответить по скайпу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Горизонтальное выпадающее меню

    $10

    1. Необходимо прикрутить на сайт www.garpun.kz любое выпадающее меню статичное т.е те категории которые прописал выводятся. Дизайн остаться должен тотже. Выпадать будут категории а) О клубе - устав - вступление б) Новости - отчеты - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка веб-приложений

    Задачи: 1. Новый проект: Разработка веб-формы механизма ценообразования на базе продукта собственной разработки на платформе 1С (форма ввода на веб, весь механизм расчёта на 1С); 2. Доработка: Изменение шаблона заявок в системе Диспетчеризации. Необходима постоянная поддержка данной ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить пару тегов в DLE

    1. Добавить обработку тегов {image-x} и {text limit="x"} из show.custom.php в show.full.php (полная новость) и show.short.php (короткая новость 2. Добавить (клонировать) тег {topnews}, только вместо вывода за месяц, поставить за год. 3. Вывести средний рейтинг из расчета, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • CMS

    Доброго времени суток! Задача: Написание CMS Тематика: направленна на новости Функционал : 1)добавление новостей пользователями со всеми вытекающими (картинки, видео,ссылки, редактор и прочее)(соответственно группы (журналист/глав. редактор/модератор/администратор) - с выбором предмодерации новостей) 2)модуль комментарии новости с капчей (в админке ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос товаров из Drupal в Joomla (Virtuemart)

    Есть сайт: http://votokam.ru/ Он на Друпале. Сейчас занимаюсь переделкой сайта со сменой движка на Джумлу 1.5 Если это реально, то нужно перенести все товары с нынешнего сайта на новый в инет-магазин на базе Virtuemart со всеми ...

    JoomlaDrupalVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад