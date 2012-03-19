Обмен данными через API(web сервисы) XML SOAP

исправить ошибки в работе WordPress при загрузке изображений, медиафайлов, видио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смотрим тз, хотя там описаны только общие цели, прицениваемся, вопросы и предложения в личку.
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