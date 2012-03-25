Перенос товаров из Drupal в Joomla (Virtuemart)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка155 просмотров
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Есть сайт: http://votokam.ru/

Он на Друпале. Сейчас занимаюсь переделкой сайта со сменой движка на Джумлу 1.5

Если это реально, то нужно перенести все товары с нынешнего сайта на новый в инет-магазин на базе Virtuemart со всеми полями и фотографиями.

Необходимо готовое решение или написать с нуля за максимально быстрое время (день).

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JoomlaDrupalVirtuemart
12 лет назад
Helloween20
Рустем 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад
12 лет назад
$50
1 день
Выполнил все, что требовалось - перенес все товары из одного движка в другой быстро и без потери информации. Доволен качеством работы. Всем советую!
Хороший заказчик, приятно работать! Четкое задание, быстро предоставил запрошенные данные. И так же быстро проверил результат и оплатил. Всем рекомендую!