Перенос товаров из Drupal в Joomla (Virtuemart)

Есть сайт: http://votokam.ru/

Он на Друпале. Сейчас занимаюсь переделкой сайта со сменой движка на Джумлу 1.5

Если это реально, то нужно перенести все товары с нынешнего сайта на новый в инет-магазин на базе Virtuemart со всеми полями и фотографиями.

Необходимо готовое решение или написать с нуля за максимально быстрое время (день).

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