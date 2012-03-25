Перенос товаров из Drupal в Joomla (Virtuemart)

исправить ошибки в работе WordPress при загрузке изображений, медиафайлов, видио.
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Есть сайт: http://votokam.ru/
Он на Друпале. Сейчас занимаюсь переделкой сайта со сменой движка на Джумлу 1.5
Если это реально, то нужно перенести все товары с нынешнего сайта на новый в инет-магазин на базе Virtuemart со всеми полями и фотографиями.
Необходимо готовое решение или написать с нуля за максимально быстрое время (день).
Укажите стоимость.
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