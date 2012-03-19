Калькулятор беседки в virtuemart 2 в джумле

Существует сайт на joomla 1.7. по беседкам, там есть каталог на сделанный на virtumart ,требуется калькулятор по расчету стоимости беседки интегрированный в виртумарт 2 , чтобы на каждой странице товара стоял калькулятор такого плана http://stellazhi-skald.ru/kalkulyator.html только пунктов больше и я бы сам ставил для каждой страницы какие пункты и формулы расчета, да виртумарт будет работать как каталог без функции корзины