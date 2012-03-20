Конвертация базы IPB -> Wordpress

Здравствуйте Я представляю компанию МИСТЕР СУМКИН У нас есть сайт http://www.sumki.ru/ В нем мы меняем главную страницу , которую нужно доработать http://testcopy.sumki.ru/index.html Нужно доделать главную страницу Нужно сделать другие страницы сайта под дизайн главной страницы А так же хотелось ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень желательно понимание работы Wordpress / bbPress
1. Необходимо перенести пользователей (можно без паролей) из форума IPB 3.0 в установленный Wordpress 3.3 / BuddyPress 1.5.5
2. Необходимо топики из несколько разделов форума IPB переконвертировать в топики форума bbPress 2.0
3. Необходимо топики из несколько разделов форума IPB переконвертировать в посты Wordpress (первый пост темы становится топиком, остальные – комментариями)
Импорт данных в вордпресс через стандартный XML-импорт
PS неплохо бы у пользователей (у тех кого есть) переносить дополнительные поля: дата рождения, пол, город, интересы, о себе, аватар
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Предложения оставляйте под проектом, аськи нет, в личку просьба писать только если что-то не уместилось в предложении.
Оплата в рублях.
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