Конвертация базы IPB -> Wordpress

Очень желательно понимание работы Wordpress / bbPress

1. Необходимо перенести пользователей (можно без паролей) из форума IPB 3.0 в установленный Wordpress 3.3 / BuddyPress 1.5.5

2. Необходимо топики из несколько разделов форума IPB переконвертировать в топики форума bbPress 2.0

3. Необходимо топики из несколько разделов форума IPB переконвертировать в посты Wordpress (первый пост темы становится топиком, остальные – комментариями)

Импорт данных в вордпресс через стандартный XML-импорт

PS неплохо бы у пользователей (у тех кого есть) переносить дополнительные поля: дата рождения, пол, город, интересы, о себе, аватар

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Предложения оставляйте под проектом, аськи нет, в личку просьба писать только если что-то не уместилось в предложении.

Оплата в рублях.