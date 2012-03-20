Конвертация базы IPB -> Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Очень желательно понимание работы Wordpress / bbPress

1. Необходимо перенести пользователей (можно без паролей) из форума IPB 3.0 в установленный Wordpress 3.3 / BuddyPress 1.5.5

2. Необходимо топики из несколько разделов форума IPB переконвертировать в топики форума bbPress 2.0

3. Необходимо топики из несколько разделов форума IPB переконвертировать в посты Wordpress (первый пост темы становится топиком, остальные – комментариями)

Импорт данных в вордпресс через стандартный XML-импорт

PS неплохо бы у пользователей (у тех кого есть) переносить дополнительные поля: дата рождения, пол, город, интересы, о себе, аватар

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Предложения оставляйте под проектом, аськи нет, в личку просьба писать только если что-то не уместилось в предложении.

Оплата в рублях.

WordPress
12 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
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