Учет платежей/пользователей платного сервиса

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка системы учета поступивших от пользователей средств.

Данные вводятся администратором в закрытом разделе сайта. Администратор входит под логином/паролем.

Ввод данных

1) Форма ввода данных пользователя в базу данных (вводится логин, пароль, контактный email, имя/фамилия, дата регистрации)

2) Форма ввода поступивших средств (вводится логин, сумма, дата внесения, дата окончания оплаченного периода)

Средства от пользователей за использование ресурса поступают раз в месяц. Стоимость одного месяца пользования фиксированная, если пользователь вносит более чем за один месяц программа должна автоматически скорректировать дату окончания оплаченного периода. За 3 дня до наступления даты окончания оплаченного периода пользователь должен получить письмо с напоминанием заплатить (текст шаблонный с подстановкой даты, логина и имени/фамилии). Напоминание должно повторяться раз в сутки в течении этих трех дней, на третий день письмо отправляется на email администратора сервиса.

Вывод (проверка баланса)

Пользователь вводит свой логин на определенной странице сайта нажимает кнопку и получает информацию о текущем балансе в виде таблицы (логин, дата регистрации, дата внесения последнего платежа, дата окончания оплаченного периода )

12 лет назад
Dimoon75
Дмитрий 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
cthutq231190
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
Проект выполнен быстро и качественно. Особенно порадовали творческий подход к решению задачи и легкость в общении. Отличный исполнитель, рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доделать главную страницу

    Здравствуйте Я представляю компанию МИСТЕР СУМКИН У нас есть сайт http://www.sumki.ru/ В нем мы меняем главную страницу , которую нужно доработать http://testcopy.sumki.ru/index.html Нужно доделать главную страницу Нужно сделать другие страницы сайта под дизайн главной страницы А так же хотелось ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа\скрипт для Поиска дублей

    Итак, на входе 2 csv файла с нным кол-вом столбцов, разделенные запятыми или точка с запятой, 1 input file — основной 2 input file — дополнительный Программа берет поочередно, сначала первую фразу из 1 input ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отладка парсера

    Есть парсер который вытягивает данные с сайтов - статусы. Проблема в том что с одного из сайтов перестал вытягивать, нужно выяснить в чем причина вернуть в рабочее состояние.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключить несложную систему оплаты, DLE

    Здравствуйте, нужен программист с опытом работы с DLE. Задача - Подключить несложную систему оплаты за скачивание файлов на сайте, по аналогии с сайтом: http://zalivka.com/file/9235/z339microsoft.office.2010.professional.plus.rar.html Опыт подобной работы будет плюсом Требования к исполнителю: Ответственность - соблюдение сроков, присутствие в сети ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно исправить jquery код

    есть модальное окно на странице, которое открывается 2 способами (через адресную строку и через кнопку меню), если открывать его ссылке (через адресную строку), то все хорошо, а когда через кнопку в меню - перестают отображаться ...

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить ошибки по сайту на php

    Здравствуйте, есть готовый купонный сайт. Нужно исправить следующие ошибки 1,в админ панели выставлена акция, но на сайте не отображается данная акция ( хотя раньше всё работало) 2. В админ панели выставлен процент в в скидках, но в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Система обслуживания потребительской панели

    Бизнес-требования Удаленный сбор данных о покупках определенной группы людей (домохозяйств) посредством идентификации товаров с помощью сканера штрих кодов для дальнейшей обработки данных и предоставления результатов в виде статистического отчета on-line. Пользовательские требования Группы пользователей: 1. Пользователи, предоставляющие данные ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить киоск-магазин для "Старт" Битрикс

    Сайт на битрикс нужно установить "Киоск — магазин для "Старт" требуется: 1. установка 2. прикрутка к существуюзему набору товаров дополнительно: 3. прикрутка к платежной систему интеркасса

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт-информер

    Здравствуйте. Нашей организации нужен скрипт-информер, который отследить доступность веб-сервиса и проинформирует исполнителя о событии через интернет. Другими словами, скрипт отслеживает статус одной веб-формы с заданным интервалом и частотой (если необходим будет прокси), при изменении статуса скрипт шлет ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад