Учет платежей/пользователей платного сервиса

Разработка системы учета поступивших от пользователей средств.

Данные вводятся администратором в закрытом разделе сайта. Администратор входит под логином/паролем.

Ввод данных

1) Форма ввода данных пользователя в базу данных (вводится логин, пароль, контактный email, имя/фамилия, дата регистрации)

2) Форма ввода поступивших средств (вводится логин, сумма, дата внесения, дата окончания оплаченного периода)

Средства от пользователей за использование ресурса поступают раз в месяц. Стоимость одного месяца пользования фиксированная, если пользователь вносит более чем за один месяц программа должна автоматически скорректировать дату окончания оплаченного периода. За 3 дня до наступления даты окончания оплаченного периода пользователь должен получить письмо с напоминанием заплатить (текст шаблонный с подстановкой даты, логина и имени/фамилии). Напоминание должно повторяться раз в сутки в течении этих трех дней, на третий день письмо отправляется на email администратора сервиса.

Вывод (проверка баланса)

Пользователь вводит свой логин на определенной странице сайта нажимает кнопку и получает информацию о текущем балансе в виде таблицы (логин, дата регистрации, дата внесения последнего платежа, дата окончания оплаченного периода )