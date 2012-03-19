Установить киоск-магазин для "Старт" Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Сайт на битрикс нужно установить "Киоск — магазин для "Старт" требуется:

1. установка

2. прикрутка к существуюзему набору товаров

дополнительно:

3. прикрутка к платежной систему интеркасса

12 лет назад
sancha-km
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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