Установить киоск-магазин для "Старт" Битрикс

Итак, на входе 2 csv файла с нным кол-вом столбцов, разделенные запятыми или точка с запятой, 1 input file — основной 2 input file — дополнительный Программа берет поочередно, сначала первую фразу из 1 input ...
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Сайт на битрикс нужно установить "Киоск — магазин для "Старт" требуется:
1. установка
2. прикрутка к существуюзему набору товаров
дополнительно:
3. прикрутка к платежной систему интеркасса
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