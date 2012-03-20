Настроить редирект на сайте, убрать дубли

Грамотно установить цмс вордпресс, готов рассмотреть и другие варианты. Вёрска пока не сделана, предпочтительно найти специалиста, который сделает вёрстку и установит цмс. Есть и другие проекты, которое готов предложить при удачном сотрудничестве по данному вопросу. ...