Настроить редирект на сайте, убрать дубли

Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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Требуется настроить редирект на сайте, убрать дубли. Админка самописная. Ждем от Вас примерные цены.

12 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pliGates
Иван 
29 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Задача сделана быстро и профессионально. Рекомендую)) СП
Задача поставлена четко. Оплатил вовремя. Очень доволен сотрудничеством!
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