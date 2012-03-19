Необходимо написать компонент для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Необходимо написать компонент под Joomla 1.7 "Представители по Украине".

С помощью данного компонента можно будет добавлять представителей со следующим уровнем вложенности:

- Область

- Город

- Представитель

Области должны быть сразу забиты в систему

Информация по представителю:

- Адрес (обязательное поле)

- Телефон (обязательное поле)

- E-mail (обязательное поле)

- Адрес сайта (обязательное поле)

Во вложении схематическая работа компонента

Joomla
12 лет назад
ZongDesign
Игорь 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад