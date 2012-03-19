Парсер списка участников группы в Одноклассниках

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Необходимо написать парсер, который получает список участников заданной в конфигурационном файле группы на сайте одноклассники.

Язык программирования php

12 лет назад
vsemayki-it
Косов 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
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