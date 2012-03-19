Joomla: доработка модуля

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO

нужно чтоб остался его функционал, но внешний вид (работа) была как у модуля тут http://www.bauservice.ru/plitka_dla_kuhni/10_10/emma/ слева.

т.е. кликаем к примеру по Страна, рядом всплывает окно с выбором хар-к.

внешний вид будет немного другим, скрин ниже. верстка не нужна, нужно сделать чтоб при клике по окнам всплывали параметры (их можно было выбрать, удалить / добавить, те параметры что выбрали они появились рядом под заголовкорм Страна, закрыть окно), т.е. по аналогии с примером. а структура расположения чтоб была как на скрине http://s019.radikal.ru/i601/1203/00/a43219db1545.png

от вас цена и срок.

Joomla
12 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
web-ku
Алек 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-2)
12 лет назад
$30
1 день
Работу которую собирался Александр выполнить за 6 часов, растянулась на несколько дней, каждый день с новыми отговорками. итог - прошла неделя, ни работы, ни ответа.
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