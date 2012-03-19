Joomla: доработка модуля

Нужен кодер для различных работ по магазу. пока что несколько работ 1) изменение и усовершентсвование регистрации пользователей (вкладки, оформление без регистрации) 2) корректировка уведомлений о заказе на емэйл (надо добавлять доп. поля из товарных позиций, сделать другой ...
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модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO
нужно чтоб остался его функционал, но внешний вид (работа) была как у модуля тут http://www.bauservice.ru/plitka_dla_kuhni/10_10/emma/ слева.
т.е. кликаем к примеру по Страна, рядом всплывает окно с выбором хар-к.
внешний вид будет немного другим, скрин ниже. верстка не нужна, нужно сделать чтоб при клике по окнам всплывали параметры (их можно было выбрать, удалить / добавить, те параметры что выбрали они появились рядом под заголовкорм Страна, закрыть окно), т.е. по аналогии с примером. а структура расположения чтоб была как на скрине http://s019.radikal.ru/i601/1203/00/a43219db1545.png
от вас цена и срок.
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