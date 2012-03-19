Joomla: доработка модуля

модуль сортировки товаров компонента VM Universal Search PRO

нужно чтоб остался его функционал, но внешний вид (работа) была как у модуля тут http://www.bauservice.ru/plitka_dla_kuhni/10_10/emma/ слева.

т.е. кликаем к примеру по Страна, рядом всплывает окно с выбором хар-к.

внешний вид будет немного другим, скрин ниже. верстка не нужна, нужно сделать чтоб при клике по окнам всплывали параметры (их можно было выбрать, удалить / добавить, те параметры что выбрали они появились рядом под заголовкорм Страна, закрыть окно), т.е. по аналогии с примером. а структура расположения чтоб была как на скрине http://s019.radikal.ru/i601/1203/00/a43219db1545.png

от вас цена и срок.