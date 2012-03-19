Мелкие правки на нескольких сайтах.

Доброго. Ниже описано что требуется сделать на сайте http://www.topakter.ru/ (все псд имеются). Интересует цена +- и сроки. Сайт на Joomla надо привести к внешнему виду главную страницу как в дизайне вот так http://www.inforegion.biz/bestactor/index.htm сами картинки, наложение номера ...