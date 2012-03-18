Доработать сайт на Joomla

Нужен профессионал программист 1. Сделать программу для создания плана похожую как пример на EazyQuizzy но нужно лучше с добавленим новых модулей, идеи с Вашей стороны приветствуются. 2. Приятный интерфеис 3. Добавления кнопок и пунктов. до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Ниже описано что требуется сделать на сайте http://www.topakter.ru/ (все псд имеются). Интересует цена +- и сроки. Сайт на Joomla
надо привести к внешнему виду главную страницу как в дизайне вот так http://www.inforegion.biz/bestactor/index.htm сами картинки, наложение номера занимаемого места, кнопочку голосовать и т.п.
Аналогично надо сделать и по топам которые справа ссылки
Отечественные актеры
Отечественные актрисы
Зарубежные актеры
Зарубежные актрисы
Дети
только тут уже места распределяются по группам которые в нее входят (все реализовано, надо только внешне подогнать дизайн)
+ добавить раздел Общий ТОП, который собственно и ведет на главную где сразу все участвуют.
Далее по внутренним каждого актера
http://www.topakter.ru/item/vas-ka-pupkin.html
вот так должно быть
http://www.inforegion.biz/bestactor/vn/index.htm
Кроме того, в самом низу http://www.inforegion.biz/bestactor/vn/index.htm мы видим добавить Факт, это возможность уже зарегистрированному пользователю добавлять факт о актере, который после модерации будет опубликован. Кроме того под фактами надо сделать вывод комментариев, последних 10, а снизу кнопку добавить Комментарии и посмотреть все, при "просмотреть все" открывается страница с комментариями полностью (описание актера остается). Комментарии могут оставлять все пользователи, только с каптчей.
В самом верху в скобках указывается кол-во фотографий, комментариев и т.п.
http://www.topakter.ru/category/p.html вот тут сделать наложение текущего места данного актера на фотографию в общем рейтинге.
При нажатий на кнопку голосовать, открывается отдельное окно по центру экрана где в верху будет текст:
Если вы хотите проголосовать за … сделать это можно так-то и будет идти таблица, а под таблицей еще надпись, что бесплатно голосовать можно 1 раз в сутки за 1 актера и кнопка ГОЛОСОВАТЬ. После нажатия на кнопку добавляется 1 голос к актеру и данный IP адрес 24 часа не может голосовать за этого актера (за других может).
Надо сделать вывод общего места данного актера и место в данной категории
http://www.topakter.ru/vaska-pupkin.html привести к более красивому виду, а именно убрать
все
Фотоальбом
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должны быть только фотографии и снизу убрать
Топ: Лучшие оценки — Самые новые — Последние комментарии — Самые популярные
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