Онлайн калькулятор

есть компонент (компонент+модуль+плагин), написанный для joomla 1.5 функции компонента: - пополнение счета пользователя (через a1pay.ru) - перевод в группу на определенное время и за определенную стоимость, по истечению времени возврат назад в свою группу нужно изменить компонент ...