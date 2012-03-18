Онлайн калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок169 просмотров
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Создание онлайн калькулятора для подсчета стоимости групповых занятий на курсах английского языка, подобно см. ссылку, но с изменениями.

http://aabe.com.ua/index.php?plugin=calculator&do=calculator

В приложении описание логики калькулятора в Doc.

Есть формула в Exel, только одна ветвь.

Все это делается в рамках изменения дизайна сайта http://business-english.com.ua/

Новая версия

http://business-english.com.ua/222/

Рассматриваю только заявки с ценой

12 лет назад
Mashkin
54 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва