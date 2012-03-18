Требуется слайдер изображений с меню

Опишу суть: требуется подпилить плагины либо DatsoGallery, либо Phoca Gallery, так чтобы получить слайдер изображений с меню категорий картинок. При нажатии на кнопку определенной категории, слайдер начинает листать картинки этой категории. Как на прикрепленном изображении. Жду ваших предложений.

PS: Возможно уже есть готовые решения, от вас остается только помочь интегрировать в joomla 1.5