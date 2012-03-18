Сделать тему на WP

Нужен верстальщик 1. Сверстать страницу из PSD и записью либо другой программой записи видео. 2. Кроссбраузерно div 3. Валидно IE 7+, Firefox 4+, Chrome 15+, Safari 5+, Opera 11+. 4. Со всеми ссылками 5. Пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна тема аналогично этой mainecoon54.ru
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется плагин всплывающих подсказок, написанный на jquery. Нужно подключить его к wordpress, чтобы все корректно работало. Указывайте цену и срокиЗавершен12 лет назад
- $30
Создание xml выгрузки стандартного формата с сайта скидок (примеры пустого и заполненного файла прикреплены в архиве). После выбора исполнителя опишу в отдельном файле, где брать всю информацию с сайта для заполнения тегов в файле выгрузке. Созданный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Еcть скрипт usb.sh Он отвечает за монтирование флэшек Все работает отлично при условии подключения обычной флэшки Но если подключать фотоаппарат или флэшку с несколькими разделами - не монтирует Нужно сделать чтобы монтировал.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $30
Спарсить ~38000 объявлений по ТЗ. Техническое задание выслал на почту.Завершен12 лет назад
Часы на javascript, с отсчетом вида "Работаем: 1 год 2 месяца 10 дней 15 минут 40 секунд" стилизованные под дизайн сайта.Закрыт12 лет назад
Требуется разработать портал "Ярмарки выходного дня". Дизайн и веб-програмирование. Цель создания сайта 1. автоматизация следующих процессов: подача заявлений на участие в «Ярмарках выходного дня»; ведение электронной очереди заявителей на основании внесенных заявок; создание схем ярмарок с помощью ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо убрать дубли страниц на 10 страничном сайте, настроить 404. Сделать надо срочно. От вас стоимость сп)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо провести на сайте на bitrix следующие работы в несколько этапов: 1. Ревизия написанного кода, чистка структуры, удаление лишних папок и ненужных разделов; 2. Настройка SQL, обновления апача, прочего программного обеспечения для оптимальной работы bitrix; 3. Корректировка работы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Сервис СМС-поздравлений. Логика работы проработана досконально, задержки в пояснениях по проекту не будет. Работы по программированию частично выполнены, однако с программистом договор расторгнут из-за неоправданного затягивания сроков исполнения (по нашим прикидкам, работу можно выполнить за 3-5 дней, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад