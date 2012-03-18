Доработка, поддержка, развитие сайта на bitrix

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Необходимо провести на сайте на bitrix следующие работы в несколько этапов:

1. Ревизия написанного кода, чистка структуры, удаление лишних папок и ненужных разделов;

2. Настройка SQL, обновления апача, прочего программного обеспечения для оптимальной работы bitrix;

3. Корректировка работы блога, рассылки, регистрации на сайте. Все будет выполняться на нашем сайте (а не на внешних сервисах);

4. Установка, запуск и настройка новых модулей: интернет магазин, форум, интеграция с 1С, опросы и пр.;

5. Постоянная техническая поддержка и обновления;

6. Постоянные дорботки по ТЗ;

Обязательные требования:

1. Готовность к долгосрочному сотрудничеству и постоянной ежемесячной текущей работы над сайтом;

2. Если Вы заняты на текущих проектах настолько, что не в силах отвечать на вопросы в течении суток - просьба не беспокоиться. Также не имеет смысл в работе, если данная работа для Вас будет третьим приоритетом в списке Вашей текущей занятости;

3. Подтвержденные статусы от Битрикса и РЕАЛЬНЫЕ знания и опыт поддержки сайтов на битриксе обязательны. Также необходимы знания php, apach, ssh, веб-программирования и пр.;

4. Подтвержденное портфолио и опыт положительной работы обязателен;

5. Возможность телефонного контакта обязательна, т.к. не всегда можно смысл передать в ТЗ;

6. Оплата не по часам, а за результат, видимый, протестированные и работающий;

7. Крайне приветствуется, если в Вашей команде будет дизайнер (баннеры, редизайн сайта);

12 лет назад
nomitech
Игорь 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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