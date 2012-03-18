Нужен парсер для joomla + vertuermart

Есть интернет-магазин, построенный на связке Joomla+Virtuemart

Каталог товаров загружается из XML-файла, находящегося на сайте партнера.

Нужен скрипт, который будет:

1) с заданной периодичностью забирать XML, парсить его и загружать товары в магазин.

вЂ“ Возможно появление новых рубрик вЂ“ при их появлении в XML должен создаваться соотв. раздел в магазине.

вЂ“ Если товар из XML-файла уже есть в магазине, надо проверить его на изменение цены и при необходимости изменить цену.

вЂ“ Если товар есть на витрине, но его нет в очередном XML, то надо пометить его в virtuemart как отсутствующий на складе. И наоборот, если товар имел статус 'нет на складе', но появился в очередном XML, то надо изменить статус на 'в наличии'

2) Отправлять после каждого обновления список новых товаров (которых ранее не было на витрине) на почту (Артикул+Название)

Я должty иметь возможность при необходимости легко изменить периодичность забора XML и URL источника